Суд отказался арестовать женщину-трансгендера, которая завела роман с 17-летней девушкой [ Редактировать ]
30-летняя женщина-трансгендер, которая съехалась с 17-летней девочкой, избежала тюрьмы, несмотря на ее прошлые сексуальные преступления. Об этом сообщает Daily Mail.
Таким образом Лана Лоус нарушила прошлый судебный приказ, запрещающий ей каким-либо образом контактировать с несовершеннолетними.
Прошлое Ланы действительно можно назвать темным. Женщина ранее уже была осуждена за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, а также за хранение детской порнографии.
По данным следствия, с нынешней жертвой Лана познакомилась через социальные сети. Однако через некоторое время переписка переросла в настоящий роман, и тогда они стали жить вместе.
По словам адвоката обвиняемой, партнерше Ланы на момент судебного разбирательство было уже 18 лет. К тому же у женщины было тяжелое детство, которое до сих пор не дает ей спокойно жить. Ребенком она неоднократно подвергалась сексуальному насилию.
"У Ланы было ужасное детство, но с тех пор она делает всё возможное, чтобы помочь себе. Сегодня она просит дать ей второй шанс", - заявил адвокат Ланы.
Судья пожалел Лану, которая работает бухгалтером. В итоге женщину приговорили к условному сроку в девять месяцев несмотря на то, что это уже четвёртое нарушение судебного приказа.
Напомним, ранее сообщалось, что мужчина изнасиловал 3-летнюю девочку.
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