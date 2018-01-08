30-летняя женщина-трансгендер, которая съехалась с 17-летней девочкой, избежала тюрьмы, несмотря на ее прошлые сексуальные преступления. Об этом сообщает Daily Mail.

Таким образом Лана Лоус нарушила прошлый судебный приказ, запрещающий ей каким-либо образом контактировать с несовершеннолетними.

Прошлое Ланы действительно можно назвать темным. Женщина ранее уже была осуждена за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, а также за хранение детской порнографии.

По данным следствия, с нынешней жертвой Лана познакомилась через социальные сети. Однако через некоторое время переписка переросла в настоящий роман, и тогда они стали жить вместе.

По словам адвоката обвиняемой, партнерше Ланы на момент судебного разбирательство было уже 18 лет. К тому же у женщины было тяжелое детство, которое до сих пор не дает ей спокойно жить. Ребенком она неоднократно подвергалась сексуальному насилию.

"У Ланы было ужасное детство, но с тех пор она делает всё возможное, чтобы помочь себе. Сегодня она просит дать ей второй шанс", - заявил адвокат Ланы.

Судья пожалел Лану, которая работает бухгалтером. В итоге женщину приговорили к условному сроку в девять месяцев несмотря на то, что это уже четвёртое нарушение судебного приказа.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина изнасиловал 3-летнюю девочку.