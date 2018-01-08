Муж Оли Поляковой попал в больницу [ Редактировать ]
Певица Оля Полякова, которая вместе с мужем и дочерью отправилась на отдых на Шри-Ланку, рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ее возлюбленным.
Так, муж Поляковой оказался в больнице с переломом. Об этом Суперблондинка рассказала в эмоциональном видео, которое выложила в своем Instagram.
"Мы в госпитале на Шри-Ланке, потому что мой муж решил покататься на скутере. Вчера он покатался первый раз, упал, содрал себе лапы. А сегодня он снял скутер, должен был поехать на поле, чтобы поучиться там на нем ездить. Но он решил, что он взрослый мальчик, сказал скутермену, чтобы тот сел назад и он сам будет его везти. Как только он сел назад, они успешно закрутились, он повредил колено и мы в больнице. Мужчины, до каких пор вы будете играть в 15-летних капитанов? Может, уже пора повзрослеть", - эмоционально высказалась относительно ситуации с мужем Полякова.
Результат -перелом...., страшно злится когда я говорю ему «а я тебе говорила» , #50кмвчас #хорошаяидея)
Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Полякова беременна третьим ребенком.
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