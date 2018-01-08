Беспорядки с выгодой: в Брюсселе судят молодых людей за организацию протестов в корыстных целях

До трех лет тюрьмы грозит участникам ноябрьских беспорядков в Брюсселе. Нескольких молодых парней обвиняют в том, что они умело пользовались протестами ради наживы.

Как работала схема - расскажет Елена Абрамович, она в Брюсселе.

Победа марокканцев в футбольном матче, встреча подростков с ютуб-блогером и демонстрация против рабства африканцев. Казалось бы - что тут общего? Ответ - все эти события закончились погромами и агрессией в адрес полицейских. Здесь, в Брюсселе, - в ноябре.

Полиция тогда арестовала десятки молодых людей. Теперь пришло время суда. Для троих участников беспорядков прокуроры запросили от 2-х до 3-х лет тюрьмы. Одному вменяют - кроме бросания камней в полицейских - грабеж машин. Второй - 18-летний - кроме прочего, поджег фургон. А третьего - засняли камеры наблюдения, когда он обворовывал ночной магазин.

Пока хозяин прятался в маленькой боковой комнате, группа опустошила магазин. Это четко подтверждают кадры с камер видеонаблюдения, на которых можно узнать Мохамеда. На этих фотографиях он в кроссовках, которые были найдены у него дома во время обыска.

Провоцировать драки в местах скопления людей, а потом - на фоне беспорядков - грабить - такой была основная тактика подозреваемых. 11 ноября - после матча, в котором победили марокканцы - из-за беспорядков пострадали 22 полицейских. 16 ноября - опять был погром во время митинга - задержали около сотни человек. А через неделю ситуация повторилась. Городские власти решили усилить присутствие полиции.

Военные и полиция на улицах города после терактов в метро и аэропорту в 2015-м - уже привычная картина. Но ситуация стабилизируется - отельный бизнес отчитался о росте загруженности за последний год. А министр внутренних дел на днях заявил - в ближайшие месяцы уровень террористической угрозы в Брюсселе надеются снизить с самого высокого - 4-го - до второго.