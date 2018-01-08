В Польше отправят в отставку министров-реформаторов [ Редактировать ]
В правительстве Польши грядут тектонические изменения. Отравить в отставку собираются не менее 5 министров. Пока их имена не называют. По словам вице-спикера польского парламента Адама Белана, изменятся руководители - цитирую - "важных министерств". А некоторые назначения и отставки в правительстве всех "удивят".
Об изменениях в правительстве премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявит завтра. Таким образом, Варшава хочет наладить отношения с Брюсселем, которые испортились из-за судебной реформы, которая, по мнению ЕС, может уничтожить независимый суд и подорвать польскую демократию.
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