Германия утопает. После ливней и таяния снега - из берегов вышли реки. Самая критическая ситуация на Рейне.

Как немцы борются со стихией и сколько еще продержится высокий уровень воды - знает Татьяна Логунова.

Затопленные жилые кварталы и барьеры из мешков с песком. Такие кадры приходят сегодня из Кельна и Дюссельдорфа. Уровень воды в Рейне достиг критической отметки - свыше 8 метров - и продолжает расти. Судоходство по реке остановлено, не ходят как пассажирские, так и грузовые корабли.

"Сейчас уровень воды в Рейне - 8 метров 75 сантиметров. И он поднимается в среднем на сантиметр в час. Мы ожидаем, что сегодня будет достигнут максимум и потом вода пойдет на спад", - сообщает Хеннинг Веркер, руководитель центра по защите от паводков.

Наводнение спровоцировал ураган, который пронесся по Германии на прошлой неделе. В стране несколько дней шли сильные дожди, которые и привели к повышению уровня воды в реках. И не только в Рейне, но также - в Дунае, Мозеле и Сааре.

"Дома, которые затопило, находятся прямо возле Рейна, в зоне наводнения. Люди, которые в них живут, перебрались на верхние этажи. Мы доставляем им все необходимое", - говорит Хеннинг Веркер, руководитель центра по защите от паводков

По прогнозам экспертов, вода пойдет на спад через несколько дней. Если, конечно, снова не польют дожди.