50 оттенков черного. Зачем звезды надели "тотал блэк"? Знают наши корреспонденты.

"Красная дорожка" - в черном. Именно такой запомнится юбилейная - 75-я - церемония вручения кинопремии "Золотой глобус". В этот раз на традиционное вручение призов в отеле Беверли-Хилтон в Лос-Анджелесе многие деятели киноискусства пришли в черных нарядах - в знак протеста против сексуальных домогательств в киноиндустрии.

"То, что вышло наружу в течение предыдущих нескольких месяцев, все эти секс-скандалы - было таким черным и отвратительным. Надев черное, мы хотели показать, что назрела необходимость реальных перемен. Так больше продолжаться не может", - заявила Пенелопа Крус, актриса.

"Многие, кто столкнулся с подобным в кинобизнесе, не хотят об этом говорить. Я сама оказалась в подобном положении много лет назад. Каждый ждет подходящего момента. И он настал. Очень важно, что мы говорим об этом и поддерживаем друг друга, что люди осознают, что это неприемлемо", - заявила Сальма Хаек, актриса.

Уже во время церемонии правозащитную риторику продолжили Гэри Олдмен и Френсис Макдорманд. Олдмена признали лучшим драматическим актером за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена". А Макдорманд получила такой же приз за роль в картине "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Сам фильм удостоили "Золотого глобуса" как лучшую кинодраму.

"Многие из здесь присутствующих знают, что обычно я держу свои политические взгляды при себе. Но сегодня не в силах скрывать, что чрезвычайно рада быть частью тектонических изменений в нашей киноиндустрии", - заявила Френсис Макдорманд, победитель в номинации "Лучшая драматическая актриса".

"Я очень горд тем, что участвовал в создании фильма "Темные времена". Эта картина воочию демонстрирует, что слова вместе с действиями способны изменить мир. И, Боже, как он сейчас нуждается в переменах", - убежден Гэри Олдмен, победитель в номинации "Лучший драматический актер".

В комедийном жанре лучшими стали Джеймс Франко, сыгравший в фильме "Горе-творец" и Сирша Ронан - исполнительница главной роли в "Леди Берд". Больше всего наград в телевизионных категориях - целых 4 - получил телесериал "Большая маленькая ложь". В частности, сыгравшую в нем Николь Кидман - признали лучшей в этом жанре.