"Большая коляда в маленьком городе": в Вижнице провели фестиваль народных обычаев [ Редактировать ]
Самая большая коляда - в самом маленьком городе. В Черновицкой области сегодня прошел фестиваль колядок. Десятки коллективов со всей области прославляли рождение Христа, зрителей удивляли старинными произведениями. Как колядовали - видели наши журналисты.
Вот уже несколько сотен лет - так колядуют в карпатском селе Банилов-Подгорный. Одежда на колядниках - не менее старинная, чем сама песня. Кожухи, шапки и вышиванки - из натуральной кожи и сукна. У некоторых в руках - раритетные колокольчики.
"- Цей дзвіночок з бронзи з 1669 року. Цей дзвіночок - як народився Ісус Христос - сповіщав про народження Христа".
Символ коляды - вертеп и рождественская звезда. Ее, сделанную из дерева, картона и новогодней мишуры - от дома к дому - носит глава коляды, так называемый, береза.
"- Зірка у нас символізує народження Христа - зійшла на небі зіронька перша - принесла звістку радісну всім, що народився Месія. І так з зіркою ходимо колядувати, веселити людей".
Старинные колядки сегодня звучат отовсюду. В райцентр Вижница съехались фольклорные коллективы со всей области - на фестиваль. Есть и гости. Эти ребятишки приехали из Киева - себя показать и на горы посмотреть.
"- Ми хотіли відчути запах Карпат - чи як це сказати. Ми хотіли снігу побачити, тому що в Києві його не так багато, хотіли показати в Вижниці наш талант".
Пока некоторые коллективы - "брать" зрителя планируют колядками, другие удивляют костюмами.
"Оце запаска. Вона ткана на натуральних нитках - це була майже постійна одежа - жінки носили, особливо зимою. А оце вже був наряд, свята - тоді одягали. Оце теж натуральне сукно".
"Самая большая коляда в самом маленьком городе" в Вижнице звучит уже шестой год подряд. Фестиваль организовали - чтобы популяризировать народные обычаи.
"Задача керівників гуртів, які приїжджають на наш фестиваль - винайти таку колядку, старовинну, таку, якої майже не знають. Щоб привезти сюди і з такою колядкою представити свій колектив на нашому фестивалі", - говорит Михаил Ковалюк, директор Вижницкого районного дома народного творчества.
На фестиваль привезли не только колядки. Хозяйки - хвастаются своей кутьей. Гостей угощают десятками видов рождественского лакомства.
"- Гірська, гуцульська пшениця відрізняється тим, що в нас дуже в гонорі узвар. І ми як її розбавляємо узваром, вона дає нам такий запах узвару, фрукти".
Уже по традиции, завершился фестиваль массовым исполнением рождественской колядки.
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