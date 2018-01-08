Самая большая коляда - в самом маленьком городе. В Черновицкой области сегодня прошел фестиваль колядок. Десятки коллективов со всей области прославляли рождение Христа, зрителей удивляли старинными произведениями. Как колядовали - видели наши журналисты.

Вот уже несколько сотен лет - так колядуют в карпатском селе Банилов-Подгорный. Одежда на колядниках - не менее старинная, чем сама песня. Кожухи, шапки и вышиванки - из натуральной кожи и сукна. У некоторых в руках - раритетные колокольчики.

"- Цей дзвіночок з бронзи з 1669 року. Цей дзвіночок - як народився Ісус Христос - сповіщав про народження Христа".

Символ коляды - вертеп и рождественская звезда. Ее, сделанную из дерева, картона и новогодней мишуры - от дома к дому - носит глава коляды, так называемый, береза.

"- Зірка у нас символізує народження Христа - зійшла на небі зіронька перша - принесла звістку радісну всім, що народився Месія. І так з зіркою ходимо колядувати, веселити людей".

Старинные колядки сегодня звучат отовсюду. В райцентр Вижница съехались фольклорные коллективы со всей области - на фестиваль. Есть и гости. Эти ребятишки приехали из Киева - себя показать и на горы посмотреть.

"- Ми хотіли відчути запах Карпат - чи як це сказати. Ми хотіли снігу побачити, тому що в Києві його не так багато, хотіли показати в Вижниці наш талант".

Пока некоторые коллективы - "брать" зрителя планируют колядками, другие удивляют костюмами.

"Оце запаска. Вона ткана на натуральних нитках - це була майже постійна одежа - жінки носили, особливо зимою. А оце вже був наряд, свята - тоді одягали. Оце теж натуральне сукно".

"Самая большая коляда в самом маленьком городе" в Вижнице звучит уже шестой год подряд. Фестиваль организовали - чтобы популяризировать народные обычаи.

"Задача керівників гуртів, які приїжджають на наш фестиваль - винайти таку колядку, старовинну, таку, якої майже не знають. Щоб привезти сюди і з такою колядкою представити свій колектив на нашому фестивалі", - говорит Михаил Ковалюк, директор Вижницкого районного дома народного творчества.

На фестиваль привезли не только колядки. Хозяйки - хвастаются своей кутьей. Гостей угощают десятками видов рождественского лакомства.

"- Гірська, гуцульська пшениця відрізняється тим, що в нас дуже в гонорі узвар. І ми як її розбавляємо узваром, вона дає нам такий запах узвару, фрукти".

Уже по традиции, завершился фестиваль массовым исполнением рождественской колядки.