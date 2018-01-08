Почему ехать в Австралию сейчас - не лучшая идея? Сколько готов заплатить Брэд Питт за просмотр "Игры Престолов" с героиней сериала? И как выиграть в лотерею миллиард долларов? Об этом и не только - в нашем обзоре.

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Американцы вывели на орбиту секретный спутник. Миссию государственной важности поручили космической компании Илона Маска "Спейс Икс". Ракета-носитель "Фалькон 9" со спутником Zuma стартовала с мыса Канаверал в штате Флорида в 3 часа утра по Киеву. Через 8 минут многоразовая первая ступень носителя благополучно опустилась на специальную посадочную площадку. Какие именно функции выполняет спутник - не уточняется. В ноябре в американских СМИ сообщили - что Zuma якобы принадлежит Национальному разведывательному управлению. Однако агентство эту информацию опровергло.

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Ад на Земле. Австралийский Сидней буквально плавится от жары. Воздух там прогрелся до 48 градусов по Цельсию. Поэтому на местных пляжах - аншлаг. Если австралийцы уже привыкли к таким погодным явлениям, то туристам явно не по себе: у мужчины из Франции случился сердечный приступ во время похода в горы. Техника тоже едва справляется: на некоторых предприятиях пропало электричество, а в нескольких районах не работают светофоры.

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Беда не приходит одна. Помимо перебоев в работе и задержки сотен рейсов из-за снежной бури в Нью-Йоркском аэропорту Джона Кеннеди, его, ко всему, еще и затопило. В четвертом терминале прорвало водопровод. Из-за этого все международные рейсы - перестали обслуживать. Недовольным таким поворотом событий посоветовали обращаться в авиакомпании. Люди вне себя от негодования. Ведь некоторые находятся в аэропорту еще с четверга.

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Массовое шествие под венец. В Китайском Харбине, на международном фестивале льда и снега, 34 пары связали свои судьбы на фоне гигантских копий известных мировых шедевров архитектуры. Невесты с красными букетами, а женихи все как один - с алыми шарфами. Ведь красный - традиционный цвет для китайских свадеб. Впервые массовое бракосочетание в рамках фестиваля провели в 2010 году.

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120 тысяч долларов за просмотр "Игры престолов" с самой Дейнерис Таргариен. Такую сумму готов был выложить Бред Питт на благотворительном аукционе. Но проиграл. Стартовая цена на лот, позволяющий посмотреть одну серию телесаги с Эмилией Кларк - актрисой, сыгравшей Дейенерис, составила 20 тысяч долларов. Питт предложил 80 тысяч, а затем сам же поднял ставку до 90 тысяч. Позже к лоту присоединился и сам король севера Джон Сноу - актер Кит Харрингтон - и градус противостояния повысился. Но как только Питт решился отдать 120 тысяч, как его перебил неизвестный, предложив 160.

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Житель США выиграл в лотерею более 560 миллионов долларов. Счастливый билет американской лотереи Powerball был куплен в Нью Гемпшире. Имя победителя пока не разглашают. В тот же день, по случайному совпадению, еще один американец обеспечил себе безбедную жизнь. Билет конкурирующей лотереи "Мега Миллион", купленый во Флориде, принес счастливчику 460 миллионов долларов. Общая сумма джекпотов превысила миллиард. Это самый большой одновременный выигрыш в лотерею за всю историю.