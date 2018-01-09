На границе Северной и Южной Кореи начались первые с 2015 года переговоры между Пхеньяном и Сеулом, передает Reuters.

Согласно информации агентства, обе стороны перед началом встречи выразили оптимизм относительно результатов этих переговоров.

"Диалог пройдет хорошо. Сегодня Северная и Южная Корея будут вести разговор с позиций серьезности и искренности", - заявил возглавляющий делегацию КНДР председатель Комитета по мирному объединению Ри Сон Гвон.

Его коллега, глава южнокорейской делегации, министр по делам национального объединения Чо Мен Гюн также выразил оптимизм.

"Наши переговоры начались после того, как Северная и Южная Кореи долгое время были разобщены, но я считаю, что первый шаг - это половина дела", - сказал он.

Как отмечает агентство, несмотря на узкую повестку дня переговоров, касающихся спорта, за встречей внимательно следят мировые лидеры, ожидая от нее хотя бы минимального снижения напряженности на Корейском полуострове.

Ранее мы сообщали об ужесточении санкций Евросоюза против КНДР.