Война на Донбассе: боевики бьют из тяжелой артиллерии, есть раненые [ Редактировать ]
В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе за сутки вследствие вражеских обстрелов ранены трое военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"Темная половина прошлых суток, начиная с 19:00, в районе проведения АТО прошла без нарушений режима прекращения огня, вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксирован ни один обстрел. Зато до того российско-оккупационные группировки 6 раз нарушали перемирие", - говорится в сообщении.
Напомним, на Рождество боевики обстреляли украинские позиции.
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