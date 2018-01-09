Война на Донбассе: будет ли газ в Авдеевке на Новый год

Строительство стратегически важного газопровода с территории, подконтрольной Украине, стало затягиваться. Раньше газ в город подавался из оккупированных районов. И уже более полугода прошло с тех пор, как почти 30 тысяч жителей остались без газоснабжения. Почему строительство до сих пор не завершено?