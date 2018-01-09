Ани Лорак поделилась снимком в коротких шортах на отдыхе [ Редактировать ]
Ани Лорак
Известная певица Ани Лорак продолжает радовать фанатов в мини.
Фото с отдыха певица опубликовала в Instagram.
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Публикация от Ани Лорак (@anilorak)
Напомним, Ани Лорак похвасталась фигурой в купальнике.
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