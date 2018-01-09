Подростки до смерти забили продавца магазина [ Редактировать ]
В столице Великобритании трое подростков обвиняются в убийстве торговца бумаги для самокруток. Об этом сообщает Daily Mail.
Молодые люди зашли в торговую палатку, но услышали от продавца отказ, так как не имели при себе паспортов. В итоге трое подростков повалили на пол и начали избивать 49-летнего мужчину.
Продавца сигарет госпитализировали, но от полученных травм он вскоре скончался.
Напомним, разъяренный муж до смерти забил супругу.
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