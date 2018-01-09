В столице Великобритании трое подростков обвиняются в убийстве торговца бумаги для самокруток. Об этом сообщает Daily Mail.

Молодые люди зашли в торговую палатку, но услышали от продавца отказ, так как не имели при себе паспортов. В итоге трое подростков повалили на пол и начали избивать 49-летнего мужчину.

Продавца сигарет госпитализировали, но от полученных травм он вскоре скончался.

Напомним, разъяренный муж до смерти забил супругу.