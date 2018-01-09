Регистрация участников пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) начнется 9 января и продлится до 31 января 2018 года.

Как и в предыдущие годы, пробное ВНО будет проводиться с целью ознакомления всех желающих с процедурой проведения внешнего независимого оценивания, структуре и содержанию тестовой тетради, порядком доступа участников к пункту тестирования и рабочего места, сообщает портал Образование.

Участие в пробном ВНО является одной из составляющих подготовки к тестированию. Задачи, которые создаются в форме предметных тестов, отвечать программам внешнего оценивания, характеристикам и структуре сертификационных работ, а процедура проведения является приближенной к процедуре проведения основного ВНО.

Зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Каждый пользователь сможет принять участие в пробном ВНО по украинскому языку и литературе (24 марта), а также в одном из предложенных предметов по выбору (31 марта): истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английского, испанского, немецкого или французского языков.

Пробные тесты по биологии, географии, истории Украины, математике, физике и химии, с учетом регистрационных данных участников, могут быть переведены на крымскотатарский, молдавский, польский, русский, румынский и венгерский языки.

Напомним, тесты ВНО-2018 напечатают специальным шрифтом.