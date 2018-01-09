В Таиланде турист на мотоцикле "влетел" в толпу прохожих [ Редактировать ]
В Паттайе российский турист на мотоцикле въехал в толпу прохожих.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Инцидент произошел в центре Паттайи. Мотоцикл Kawasaki, под управлением 22-летнего гражданина России Александра Захарова, врезался в прохожих.
Погиб сам Захаров, пассажирка его мотоцикла и 20-летний турист из Южной Кореи. Тела погибших были доставлены в ближайший госпиталь.
Очевидцы рассказали, что мотоцикл ехал на очень большой скорости.
Напомним, в США фургон наехал на пешеходов.
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