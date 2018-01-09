В Паттайе российский турист на мотоцикле въехал в толпу прохожих.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел в центре Паттайи. Мотоцикл Kawasaki, под управлением 22-летнего гражданина России Александра Захарова, врезался в прохожих.

Погиб сам Захаров, пассажирка его мотоцикла и 20-летний турист из Южной Кореи. Тела погибших были доставлены в ближайший госпиталь.

Очевидцы рассказали, что мотоцикл ехал на очень большой скорости.

Напомним, в США фургон наехал на пешеходов.