В Мукачево женщина выбросилась с пятого этажа и исчезла [ Редактировать ]
Вечером 8 января в Мукачево 51-летняя женщина выпрыгнула с пятого этажа многоэтажки на улице Митрополита Владимира.
Об этом сообщает Mukachevonet.
Она упала на крышу балкона на первом этаже, который смягчил удар. Это фактически спасло женщину от гибели.
После падения она исчезла в неизвестном направлении. Ее начали искать как прибывшие на место событий полицейские, так и жители дома. На месте работала следственно-оперативная группа.
Жители дома рассказали, что перед тем, как выпрыгнуть из окна, женщина поссорилась с мужем.
Напомним, в Одессе пенсионерка выбросилась из окна.
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