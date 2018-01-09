Певица Светлана Лобода после новогодних концертов вместе с дочерью Евой отправилась на отдых в теплые края.

На странице в Instagram артистка поделилась фото, на котором позирует на лужайке в летнем мини-платье.

Лобода удивила похудевшей фигурой.

Напомним, Светлана Лобода поделилась снимком кольца на безымянном пальце.