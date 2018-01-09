Светлана Лобода похвасталась стройной фигурой (фото) [ Редактировать ]
Певица Светлана Лобода после новогодних концертов вместе с дочерью Евой отправилась на отдых в теплые края.
На странице в Instagram артистка поделилась фото, на котором позирует на лужайке в летнем мини-платье.
Лобода удивила похудевшей фигурой.
-мам, ну стань как Лобода на дорожке !!))) foto by Eva 🤦♀️😂
Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial)
Напомним, Светлана Лобода поделилась снимком кольца на безымянном пальце.
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