На польской фирме Lindab, расположенной в с. Верухово под Варшавой украинцам выдали униформу другого цвета, чем полякам. Об этом сообщает издание Gazeta Wyborcza.

Местный предприниматель объяснил свое изобретение тем, что цвет указывает на степень владения польским языком, но антирасистское объединение Nigdy więcej ("Никогда больше") заявило о нарушениях.

На предприятии, которое производит крыши и желоба, работает 200 человек, из которых 40 украинцы. Все работники носят голубые штаны и футболки разных цветов - в зависимости от должности. Бригадир носит красную, механик - зеленую футболку. Тем временем украинцам выдают желтые и оранжевые. Желтые предназначены для лиц, которые не знают польского языка, а оранжевые для тех, кто владеет польским или английским.

Напомним, ранее мы писали, что сотрудники Google обвинили компанию в дискриминации белых мужчин.