44-летняя жительница Швейцарии по имени Сара чуть не умерла из-за "счастливого" браслета с экзотическими бобами.

Женщина купила украшение на Рождественскую ярмарку. Браслет был украшен бобами одного из видов тропического растения ормозия. Так как плоды были повреждены, они начали выделять яд, сообщает Heute.

Сара верит в ауру, энергетические поля и талисманы. Особенно счастливым считает красный цвет.

На рождественской ярмарке в швейцарском Цюрихе женщина приобрела браслет с яркими красно-черными бобами из Южной Америки.

Владелец палатки - перуанец объяснил ей, что это - семена Абруса молитвенного. На его родине четки из него считается счастливым талисманом.

Продавец не сообщил Саре, что Абрус молитвенный - это ядовитое растение.

Через две недели после покупки женщина заметила на некоторых бобах трещины и выбросила их из украшения. Случайно коснулась желтой сердцевины.

Через несколько дней Саре стало плохо. Она чувствовала себя уставшей, у нее начались расстройства пищеварения. Несколько раз ее сильно тошнило и она чувствовала спазмы в животе.

Женщина обратилась к врачам, но те не могли установить причину заболевания.

Напомним, ради потерянного кольца с бриллиантом девушка "перерыла" мусорную свалку.