Ощутимое похолодание в Украине ожидается к выходным 13-14 января, сообщает Укргидрометцентр.

Повышение атмосферного давление и сухой воздух из-за антициклона могут повлиять на самочувствие, предупредила синоптик Наталья Диденко.

Она посоветовала носить с собой платок или некожаные перчатки - так легче смахнуть слезу от мороза. Также не стоит забывать перед выходом на улицу пользоваться кремом, желательно питательным, а не увлажняющим, чтобы защитить кожу лица.

"Пусть в сумке или в автомобильной аптечке полежат обезболивающие от головы или что-то вам знакомое, что приводит в норму артериальное давление - высокое атмосферное давление также может влиять на голову и сосуды. И держите ноги в тепле - будет тепло и комфортно, тем более, что сейчас не скользко", - советует синоптик.

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