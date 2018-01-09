Погода в Украине: как пережить наступающее похолодание [ Редактировать ]
Ощутимое похолодание в Украине ожидается к выходным 13-14 января, сообщает Укргидрометцентр.
Повышение атмосферного давление и сухой воздух из-за антициклона могут повлиять на самочувствие, предупредила синоптик Наталья Диденко.
Она посоветовала носить с собой платок или некожаные перчатки - так легче смахнуть слезу от мороза. Также не стоит забывать перед выходом на улицу пользоваться кремом, желательно питательным, а не увлажняющим, чтобы защитить кожу лица.
"Пусть в сумке или в автомобильной аптечке полежат обезболивающие от головы или что-то вам знакомое, что приводит в норму артериальное давление - высокое атмосферное давление также может влиять на голову и сосуды. И держите ноги в тепле - будет тепло и комфортно, тем более, что сейчас не скользко", - советует синоптик.
Ранее мы рассказывали, как изменится температура на выходных.
по теме
Погода на 10 января: чего ждать украинцам
В Украине в ближайшие сутки 10 января сохранится не очень влажная прохладная погода
Украинскую модель парализовало после страшного ДТП
Украинская модель Елизавета Кузьменко, которая попала в страшную аварию в Лос-Анджелесе, парализована ниже ше
Благотворительный фонд "Возрождение" организовал отдых под Киевом для детей из малоимущих семей
Лагерь своими силами организовал фонд "Возрождение" Владимира Мунтяна. Выкупили пятиэтажное здание, сделали ремонт, организовали студии, спальные комнаты, полностью обустроили кухню.
Рождество 2018: какой будет погода в праздник
В Украине погоду 7 января будет определять теплая и влажная воздушная масса, преимущественно без осадков.
Морозы близко: синоптики удивили новым прогнозом
С 8 января на северо-востоке и в центре страны дневные температуры начнут опускаться ниже 0, а ночные около -6 ..- 4.