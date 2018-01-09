В Смоленской области, Россия, по подозрению в убийстве семилетней дочери арестован 50-летний мужчина, который вместе со своей супругой воспитывал четырех приемных детей в возрасте от шести до десяти лет. Об этом сообщает СК РФ.

Кровавая расправа над беззащитным ребенком произошла в ночь на 4 января в деревне Агибалово под Смоленском.

"3 января 2018 года женщина уехала к родственникам в другой город, а ее супруг остался дома с детьми. В ночь на 4 января 2018 года мужчина совершил убийство семилетней девочки", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, перед тем как задушить, отчим изнасиловал ребенка, о чем свидетельствуют данные судебно-медицинской экспертизы. После надругательства на ее теле было много крови, поэтому мужчина сначала помыл девочку, а после в одной маечке вынес на крыльцо собственного дома и пошел к соседке за помощью.

Отмечается, что семья переехала в деревню недавно. Сразу по приезде в Агибалово мужчина устроился в местный колхоз пастухом и сторожем. По словам соседей, общего языка с ними обвиняемый так и не нашел.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Трое детей изъяты из семьи и помещены в детское государственное учреждение. Расследование продолжается.

Напомним, отчим жестоко убил пасынка, пока тот защищал мать.