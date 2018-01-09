Отчим зверски убил семилетнюю дочь [ Редактировать ]
В Смоленской области, Россия, по подозрению в убийстве семилетней дочери арестован 50-летний мужчина, который вместе со своей супругой воспитывал четырех приемных детей в возрасте от шести до десяти лет. Об этом сообщает СК РФ.
Кровавая расправа над беззащитным ребенком произошла в ночь на 4 января в деревне Агибалово под Смоленском.
"3 января 2018 года женщина уехала к родственникам в другой город, а ее супруг остался дома с детьми. В ночь на 4 января 2018 года мужчина совершил убийство семилетней девочки", - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, перед тем как задушить, отчим изнасиловал ребенка, о чем свидетельствуют данные судебно-медицинской экспертизы. После надругательства на ее теле было много крови, поэтому мужчина сначала помыл девочку, а после в одной маечке вынес на крыльцо собственного дома и пошел к соседке за помощью.
Отмечается, что семья переехала в деревню недавно. Сразу по приезде в Агибалово мужчина устроился в местный колхоз пастухом и сторожем. По словам соседей, общего языка с ними обвиняемый так и не нашел.
В настоящее время мужчина находится под стражей. Трое детей изъяты из семьи и помещены в детское государственное учреждение. Расследование продолжается.
Напомним, отчим жестоко убил пасынка, пока тот защищал мать.
по теме
Ребенка едва не съели крысы, пока отец развлекался с любовницей
Четырнадцатилетнего ребенка из села Султан Салы Ростовской области искусали крысы, когда его отец был занят развлечениями с любовницей.
Ребенок убил 4-летнюю сестру и пощадил мать, чтобы она вечно мучилась
Черити Ли была на работе в момент, когда полицейские сообщили ей ужасную новость.
Пенсионерка задушила 6-месячного внука, чтобы облегчить жизнь дочери
В России, 71-летняя пенсионерка убила шестимесячного внука, решив тем самым "облегчить" жизнь дочери.
Мужчина с ужасающей жестокостью расправился со своей семьей
Алан Хоу использовал топор, ножи и просто голые руки, чтобы расправиться со всей своей семьей, а после покончить с собой.
Разъяренный муж до смерти забил супругу
Пострадавшая так и не пришла в сознание.