Трое раненых за минувшие сутки. В зоне АТО - снова горячо. Почти четыре часа боевики били по украинским позициям на Светлодарской дуге. А в районе Мариуполя открыли огонь из минометов запрещенного калибра. И уже сегодня в первой половине дня - два обстрела. С передовой - сюжет Геннадия Вивденко.

Уже второй день, несмотря на новогоднее перемирие, украинские воины укрываются в окопах.

"Бойцы ведут наблюдение согласно инструкции. Молодцы работать здесь умеют, если будет команда на подавление противника. Работать умеем, стоим уверенно", - говорит Юрий военнослужащий Вооруженных сил Украины.

"Противник использует огонь из АГС СПГ стрелкового вооружения для прикрытия снайпера. Приходится вот так вот пригибаться тут на передовой, тут на огневой позиции.

Огневая - молчит без приказа. Под обстрелом десантники проводят новый день под оккупированной Ясиноватой.

Сейчас идут приходы со стороны противника простреливают. Ночью еще жестоко. Ночью вообще страшно, но ничего страшного. Улыбается. Все будет хорошо.

"Мы не допускаем прорыва ДРГ. Идет прострел, что только что было? Это пули летают смеются", - говорит Владимир, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Противник, по словам военных, сейчас страхуется. Опасается выпадов с нашей стороны. И постоянно простреливает.

"Вот есть такой странный психологический момент, как мы слышали только, что как свистели пули. Психология человека привыкает, что свист должен быть. А тут сидишь свиста нет и страх появляется, думаешь, что противник придет. Значит можно совершить вылазку. В напряжении мы все тут", - говорит Ринат, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки в украинской армии трое раненных. Двое - от огня снайпера под Новотроицким.

"Как только мы эвакуировали первого через час, нам поступил вызов, что есть второй на момент эвакуации у обоих средней тяжести, состояние стабильное, в сознании", - говорит Александр, военный медик.