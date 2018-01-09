За прошлую неделю в больницу с корью попали около 20 пациентов, больше половины - дети

В Одессе школьникам продлили каникулы. Отдыхать они будут еще неделю. Такие меры приняты из-за угрозы распространения кори. Об этом сообщила начальник городского департамента образования.

По ее словам - детям рекомендовали продлить каникулы, чтобы в этот период они меньше контактировали между собой. А те, кто непривит - смогли это сделать. Напомню, за прошлую неделю в больницу с корью попали около 20 пациентов, больше половины - дети.

Тем временем в Николаеве - продолжает расти заболеваемость гепатитом А. Инфицированных уже - 62. Хотя всего пару дней назад в Минздраве уверяли, что эпидемии - нет. Большинство заболевших - в состоянии средней тяжести.

У двух человек - тяжелая форма. Пока - диагноз подтвержден у 24 пациентов. Предположительно, источник заражения - питьевая вода, которую люди покупали в уличных пунктах разлива.