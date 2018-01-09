В Одессе школьникам продлили каникулы из-за вспышки кори [ Редактировать ]
В Одессе школьникам продлили каникулы. Отдыхать они будут еще неделю. Такие меры приняты из-за угрозы распространения кори. Об этом сообщила начальник городского департамента образования.
По ее словам - детям рекомендовали продлить каникулы, чтобы в этот период они меньше контактировали между собой. А те, кто непривит - смогли это сделать. Напомню, за прошлую неделю в больницу с корью попали около 20 пациентов, больше половины - дети.
Тем временем в Николаеве - продолжает расти заболеваемость гепатитом А. Инфицированных уже - 62. Хотя всего пару дней назад в Минздраве уверяли, что эпидемии - нет. Большинство заболевших - в состоянии средней тяжести.
У двух человек - тяжелая форма. Пока - диагноз подтвержден у 24 пациентов. Предположительно, источник заражения - питьевая вода, которую люди покупали в уличных пунктах разлива.
по теме
Власти Одессы запретили детям ходить в школу
Одесский городской совет запретил посещать школы и детсады не привитым от кори детям.
Учительница регулярно устраивала оргии с учениками
В США 23-летней учительнице грозит 45 лет тюрьмы за секс с двумя учениками
Скандальные поборы: в Днепропетровской области родители учеников судятся со школой
Родители учеников считают, что с них собирают деньги незаконно и отказались платить взносы в "фонд школы".
Школьница сделала учителю предложение прямо на уроке
педагог не стал обсуждать "отношения" при других учениках
На школьной дискотеке отравились более 100 человек
Более 100 человек отравились выхлопными газами от генератора на школьной дискотеке в Чуйской области на севере Киргизии