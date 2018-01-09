Цены на продукты в Украине будут расти - эксперт [ Редактировать ]
В Новый год с новыми ценами. Мясо, стоимость которого в прошлом году стремительно росла, теперь уступает овощам. Они подорожали более чем на треть. Такой скачок эксперты объясняют отсутствием помощи аграриям. И не исключают, что в следующем году этот тренд распространится и на другие виды продуктов.
"Сказалась и отмена льгот на НДС для аграриев, которое было два года назад. Здесь сказалось и отказ от выплаты дотации сельхозпроизводителям. Те выплаты, которые возобновились в 2017 году они практически не касались производителя овощей.
Кроме того, просто выравнивание цен вот с Европой. В 2018 году мы будем видеть, что цены будут постепенно расти, мы от этого никуда не уйдем, инфляцию в мире никто не отменял. Другой вопрос, что при нормальном управлении, такой рост цен, как уже был в 2016, 2017 году уже будет просто невозможен", - говорит Александр Дорошенко, эксперт.
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