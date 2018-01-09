Британский министр заставлял помощницу покупать секс-игрушки [ Редактировать ]
Продолжаются перестановки в британском правительстве. Среди трех уволенных министров - консерватор Марк Гарнье. Он лишился должности министра торговли из-за скандала восьмилетней давности.
Как оказалось, Гарнье просил свою помощницу покупать для него секс-игрушки, а также употреблял в ее адрес непристойные выражения. Напомню, ранее из-за секс-скандалов без кресел остались первый министр Дамиан Грин и министр обороны Майкл Фэллон.
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