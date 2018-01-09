Студию Disney обвинили в расовой дискриминации

Киностудию Disney обвинили в расовой дискриминации. Появились сообщения о том, что в съемках фильма "Аладдин" задействованы белые актеры, хотя в Великобритании проживает около миллиона выходцев из Азии. Свидетели видели, как около двадцати светлокожих европейцев стояли в очереди к гримерам, чтобы те сделали их смуглыми.