Одесса отметила Рождество парадом трамваев (видео) [ Редактировать ]
Колядки под стук колес. В Одессе прошел традиционный Рождественский парад трамваев. О том, как город может внезапно погрузиться в атмосферу волшебства расскажет Андрея Анастасова.
В назначенное время из трамвайного депо в разные концы города отправляются пять необычных вагонов. Снаружи - праздничная иллюминация, внутри - ряженые: разносят по окраинам благую весть о Рождестве Христовом.
"В данном случае хорошее настроение рождает новые идеи, оно рождает новые эмоции, открывает сердце человеческое к другому человеку, поэтому церковь всегда выступает только за поддержку вот таких целей в человеческой жизни: дарить себя другому", - говорит Максим Омельченко, руководитель молодежного отдела Одесской епархии УПЦ.
Вместо вагоновожатого - Дед Мороз, вместо кондукторов - музыкальные коллективы одесских храмов. Есть и простые прихожане, которые поют и даже отплясывают на ходу.
"После сорокадневного поста люди разговляются, ликуют, восхваляют рождение Христа - поэтому такое настроение", - говорит Елена Верди, участница акции.
Курсируя по Одессе, праздничные трамваи делают остановки. Пока колядники поздравляют прохожих и раздают детям сладости, вагоны заполняются пассажирами. Одни - специально пришли на акцию, другие - оказались здесь случайно. И вот уже все вместе поют не только колядки, но и популярные песни.
"И уносят меня, и уносят меня! В звенящую снежную даль".
"Как сказочный трамвайчик! Вот внучка моя захотела покататься на этом трамвайчике! Я говорю: поедем, загадаешь желание на Рождество - сбудется", - говорит Светлана Иванова, пассажир трамвая.
Далее все пять вагонов собираются в праздничную колону и направляются на Старосенную площадь. Здесь - возле елки - установлен рождественский вертеп. Ряженые поют колядку, а после отдельные коллективы - исполняют щедривки в оригинальной аранжировке.
На площади собралось немало людей. Особенно - довольна детвора.
"А песни о чем были? - Об Иисусе Христе потому что у него День Рождения сегодня", - говорит Константин Бардин, житель Одессы.
Организаторы довольны тем, что такому одесскому примеру последовали жители и других городов. Рождественские троллейбусы и трамваи появились на улицах Киева, Харькова и Мариуполя. Теперь надеются, что эта традиция распространится и дальше по стране.
по теме
"Лысую" елку в Италии могут выставить в музее
Главный новогодний символ страны вызвал волну насмешек из-за неприглядного вида.
Воины АТО подготовили к Рождеству армейский вертеп
Несмотря на обстрелы, украинские армейцы находят время и для Рождества. Хоть и в боевых условиях, но с колядками и вертепом.
Волонтеры приготовили подарки детям из прифронтовой зоны
Они приносят радость тем, кто живет на границе с АТО. Олени Святого Николая - исполняют новогодние детские мечты в Счастье, Петропавловском, Трехизбенке, - по всей линии разграничения. Волонтеры уже второй год собирают детские письма, ищут дарителей - а потом отвозят подарки детям.
Во Львове провели международный Рождественский фестиваль
Поляки, турки и словаки приехали во Львов на рождественский фестиваль. Себя показать и на других посмотреть.
В Киево-Печерской Лавре прошли Рождественские богослужения
Прихожане вместе со священнослужителями молились за мир в Украине.
Украинские госорганы устроили рождественский флешмоб
Министерство иностранных дел, Минфин, Национальный банк, Администрация президента, Минэкономразвития, Национальная полиция, Нацгвардия, Минобразования, Госпогранслужба, Минюст, "Укрпочта" и "Нафтогаз" устроили рождественский флешмоб в Twitter.