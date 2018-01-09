Колядки под стук колес. В Одессе прошел традиционный Рождественский парад трамваев. О том, как город может внезапно погрузиться в атмосферу волшебства расскажет Андрея Анастасова.

В назначенное время из трамвайного депо в разные концы города отправляются пять необычных вагонов. Снаружи - праздничная иллюминация, внутри - ряженые: разносят по окраинам благую весть о Рождестве Христовом.

"В данном случае хорошее настроение рождает новые идеи, оно рождает новые эмоции, открывает сердце человеческое к другому человеку, поэтому церковь всегда выступает только за поддержку вот таких целей в человеческой жизни: дарить себя другому", - говорит Максим Омельченко, руководитель молодежного отдела Одесской епархии УПЦ.

Вместо вагоновожатого - Дед Мороз, вместо кондукторов - музыкальные коллективы одесских храмов. Есть и простые прихожане, которые поют и даже отплясывают на ходу.

"После сорокадневного поста люди разговляются, ликуют, восхваляют рождение Христа - поэтому такое настроение", - говорит Елена Верди, участница акции.

Курсируя по Одессе, праздничные трамваи делают остановки. Пока колядники поздравляют прохожих и раздают детям сладости, вагоны заполняются пассажирами. Одни - специально пришли на акцию, другие - оказались здесь случайно. И вот уже все вместе поют не только колядки, но и популярные песни.

"И уносят меня, и уносят меня! В звенящую снежную даль".

"Как сказочный трамвайчик! Вот внучка моя захотела покататься на этом трамвайчике! Я говорю: поедем, загадаешь желание на Рождество - сбудется", - говорит Светлана Иванова, пассажир трамвая.

Далее все пять вагонов собираются в праздничную колону и направляются на Старосенную площадь. Здесь - возле елки - установлен рождественский вертеп. Ряженые поют колядку, а после отдельные коллективы - исполняют щедривки в оригинальной аранжировке.

На площади собралось немало людей. Особенно - довольна детвора.

"А песни о чем были? - Об Иисусе Христе потому что у него День Рождения сегодня", - говорит Константин Бардин, житель Одессы.

Организаторы довольны тем, что такому одесскому примеру последовали жители и других городов. Рождественские троллейбусы и трамваи появились на улицах Киева, Харькова и Мариуполя. Теперь надеются, что эта традиция распространится и дальше по стране.