На Западном берегу Иордана жестоко убили раввина [ Редактировать ]
На Западном берегу реки Иордан неизвестные застрелили раввина Разиэля Шеваха. Об этом сообщает Jerusalem Post.
"У потерпевшего было несколько ран на шее и верхней части туловища - всего было выпущено 22 пули. Когда пострадавший был доставлен в Медицинский центр Меир в Кфар-Сабе, у него уже не прощупывался пульс, он не дышал и не показывал никаких признаков жизни. Несмотря на усилия медицинской бригады, медикам пришлось констатировать смерть раввина", - говорится в сообщении.
Так, согласно предварительным данным, нападавшие проезжали мимо на автомобиле, из которого и открыли огонь.
Как сообщается, раввину было 35 лет, он женат и имеет шестерых детей - четырех дочерей и двух сыновей в возрасте от 8 месяцев до 11 лет.
Позднее стало известно, что власти Израиля арестовали 11 палестинцев по подозрению в причастности к террористической деятельности. Спецоперация проводилась в рамках расследования убийства раввина.
Напомним, ранее мы писали, что в Израиле скончался один из самых влиятельных раввинов страны.
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