Wizz Air запускает новые рейсы со Львова на два месяца раньше [ Редактировать ]
С 26 марта лоукост-компания Wizz Air запускает полеты из Львова в Дортмунд.
Об этом сообщает avianews.com.
Это на два месяца раньше изначально объявленного срока. Ранее Wizz Air планировала начать такие полеты с 21 мая.
Продажа билетов уже открыта. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам.
Напомним, Wizz Air возвращается в Украину.
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