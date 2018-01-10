С 26 марта лоукост-компания Wizz Air запускает полеты из Львова в Дортмунд.

Об этом сообщает avianews.com.

Это на два месяца раньше изначально объявленного срока. Ранее Wizz Air планировала начать такие полеты с 21 мая.

Продажа билетов уже открыта. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

Напомним, Wizz Air возвращается в Украину.