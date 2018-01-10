Солистка из "Не Ангелов" поделилась откровенными снимками в купальнике [ Редактировать ]
Солистка из группы "Не Ангелы" Слава Каминская радует фанатов своими формами.
Фото певица опубликовала в Instagram.
Публикация от Babaslavka (@slava_kaminska)
Слава Каминская наслаждается отдыхом на Мальдивах.
Почему мы выбрали Мальдивы ? Я когда-то рассказывала , что у меня была мечта полететь на Мальдивы с любимым человеком, так как для меня это одно из самых романтических мест на земле . Не знаю почему я так себе придумала , но это так . В прошлый раз исполниться этой моей мечте , помешал токсикоз 😂 и весь отпуск я обнимала пальмы , не понимая что со мной происходит 🤦🏽♀️😲 Так что на самом деле все очень банально . Мечты должны сбываться , а мы должны для этого делать все возможное ❤️😘 фото by май добрый фей @edgar_kaminskyi 💕 #мальдивия2018
Публикация от Babaslavka (@slava_kaminska)
Напомним, Ани Лорак поделилась снимком в коротких шортах на отдыхе.
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