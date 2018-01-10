Скандал на польской фабрике: предприятие проверят из-за украинцев [ Редактировать ]
В Польше омбудсмен Адам Боднар занялся проверкой скандального случая с выдачей украинцам формы другого цвета, чем полякам на фабрике Lindab под Варшавой. Об этом сообщает издание Wyporcza.pl.
По словам директора группы по трудовому праву и социальной защите в офисе омбудсмена Леслава Новацкого, уполномоченный по правам человека обратится в инспекцию труда для проведения проверок на заводе.
"Эти различия могут иметь характеристики незаконной практики дискриминационного характера", - прокомментировал он то, что украинцев заставляют носить специальную форму.
В офисе омбудсмена примут решение о дальнейших действиях после проведения инспекций.
Напомним, ранее мы писали, что на польской фабрике украинцев заставили носить отличительную форму от поляков.
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