В Польше омбудсмен Адам Боднар занялся проверкой скандального случая с выдачей украинцам формы другого цвета, чем полякам на фабрике Lindab под Варшавой. Об этом сообщает издание Wyporcza.pl.

По словам директора группы по трудовому праву и социальной защите в офисе омбудсмена Леслава Новацкого, уполномоченный по правам человека обратится в инспекцию труда для проведения проверок на заводе.

"Эти различия могут иметь характеристики незаконной практики дискриминационного характера", - прокомментировал он то, что украинцев заставляют носить специальную форму.

В офисе омбудсмена примут решение о дальнейших действиях после проведения инспекций.

Напомним, ранее мы писали, что на польской фабрике украинцев заставили носить отличительную форму от поляков.