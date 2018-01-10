Американские ученые выяснили, что черные перья райских птиц способны поглощать до 99,95% падающего на них света.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

Большинство райских птиц обитает на Новой Гвинее. Самки обычно имеют невзрачное коричневатое оперение, самцы же обладают яркой и пестрой окраской. Однако у некоторых самцов встречаются перья настолько черные, что по способности поглощать свет они соперничают с Vantablack, самым черным веществом в мире. Оптический анализ показал, что перья способны поглотить до 99,95% света (Vantablack поглощает 99,96%).

Даже после того, как исследователи покрыли перья золотистой краской, они остались черными, так как их цвет обусловлен не столько пигментацией, сколько физическими свойствами. Перья других птиц плоские и напоминают фракталы: каждая бородка пера выглядит как маленькое перышко.

Однако черные перья райских птиц строением напоминают скорее щетки для бутылок – бородки образуют сложную зубчатую поверхность, работая как микроскопические ловушки для света. Когда свет падает на перо, то он многократно рассеивается и поглощается, а не отражается. На схожем эффекте основано действие искусственно созданных сверхчерных материалов: они поглощают свет благодаря шероховатой поверхности.

В числе причин, по которым у райских птиц могли появиться сверхчерные перья, исследователи называют необходимость прятаться от хищников - так, у некоторых видов змей есть сверхчерные чешуйки, которые позволяют им маскироваться в листве.

Однако дело может быть и в половом отборе – не исключено, что очень черные перья привлекают самок. В пользу этой версии говорят брачные танцы. При них самец старается поворачиваться так, чтобы самке не было видно его сбоку - ведь перья выглядят чернее всего, только если смотреть на них прямо. Кроме того, черное оперение обычно сочетается с яркими вкраплениями, подчеркивая их.

Напомним, в Австралии птицы научились поджигать леса.