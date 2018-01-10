Гепатит в Николаеве: специалисты не могут установить источник заражения [ Редактировать ]
Причина вспышки гепатита А в Николаеве по-прежнему неизвестна. Специалисты продолжают исследовать образцы питьевой воды, которую заболевшие покупали в уличных торговых точках и которую изначально считали возможным источником заражения. Но по предварительным данным - вируса гепатита А в ней не обнаружили.
Что касается количества заболевших на сегодняшний день, то оно хоть и незначительно, но возросло до семидясяти четырех человек. Из них в больницах остаются сорок семь взрослых и четырнадцать детей. Практически у всех пациентов - состояние средней степени тяжести. Напомню, первые заболевшие гепатитом А начали поступать в больницы полтора месяца назад.
"Спада пациентов мы еще не фиксируем, но мы понимаем, что он будет совсем скоро, потому что первые пациенты, которые поступали, были уже выписаны. Мы ожидаем еще некоторое количество пациентов, но к счастью, мы готовы", - говорит Юрий Багрянцев, пресс-секретарь управления охраны здоровья Николаевской ОГА.
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