Под Днепром задержали крупного наркоторговца [ Редактировать ]
Наркоторговца с большой партией товара задержали в Днепропетровской области. У 37-летнего жителя Желтых Вод изъяли 20 килограммов марихуаны - на 3 миллиона гривен. Кроме этого, нашли полторы сотни пачек "Эфина", это препарат, содержащий психотропные вещества, и 100 граммов прекурсора "красный фосфор".
"Открыто уголовное производство. Изъятая марихуана отправлена на экспертизу НИКЦ. По ценам черного рынка, изъятое вещество может составлять суму примерно около трех миллионов гривен. Злоумышленнику может грозить лишение свободы от 9 до 12 лет", - говорит Сергей Дереза, начальник управления противодействия наркопреступности в Днепропетровской области.
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