Черкассы - все еще без бюджета. Годовую смету депутаты и члены исполкома вот уже вторую неделю не могут не то что принять, а даже утвердить проект. Из-за этого вся городская бюджетная сфера парализована - денег нет ни на зарплаты, ни на социальные выплаты. Сегодня горсовет в очередной раз собирался, чтобы принять бюджет, что помешало избранникам? Станислав Кухарчук расскажет.

Вот так с плакатом сегодня утром на внеочередную сессию провожали черкасских депутатов. В новый год город вошел без бюджета и его до сих пор не могут утвердить. Исполком и горсовет уже несколько раз пытался собраться для этого… но не выходило. То депутаты на сессию не явятся, то члены исполкома внезапно уйдут на больничный. Но сегодня горсовет собрался почти в полном составе и с ходу отправил исполком в отставку. Третью, за последние полгода.

"І те, що виконавчий комітет ми начебто розігнали, були оплески там… абсолютно нічого не означає - міський голова має затвердити новий комітет, за нього мають бути набрані відповідні голоси".

Пока депутаты увольняют исполком - бюджетная сфера города парализована. Исполнительный комитет своевременно не утвердил проект бюджета и все выплаты, в том числе зарплаты, попросту заморожены. Вторым вопросом на сессии депутаты все же переходят к обсуждению годовой сметы. Без бюджета город мог бы жить по нормам одной двенадцатой - усредненной цифре прошлогоднего бюджета. Вспоминая бюджетный кодекс, избранники уверяют - для этого тоже необходимо утверждение исполкомом.

"Читаю бюджетний кодекс України щє раз, читаю для особо понятливих, і для Павла Миколайовича читаю ще раз - стаття 76 проект рішення про місцеві бюджети".

Споры депутатов обрывает главный финансист Черкасс. Без утверждения одной двенадцатой уже уволенным исполкомом, казначейство не перечислит ни копейки.

"Навіть сьогодні буде прийнятий міський бюджет, все одно треба приймати одну дванадцяту виконкомом і будь-яким новим, старим, назвіть його хоч перевернутим, але треба рішення виконкому на одну дванадцяту", - говорит Наталья Джуган, начальник департамента бюджетной политики Черкасского горисполкома

Полномочия этого исполкома закончатся в понедельник, в день, когда бюджетники должны получить аванс январской зарплаты. Но в пятницу у комитета еще есть шанс принять проект бюджета и решение по одной двенадцатой. Если этого не произойдет - то более 15 тысяч горожан попросту не смогут получить ни аванса, ни социальных выплат.