Курорт Швейцарии отрезало от мира снегопадами (видео) [ Редактировать ]
Вынужденный отпуск. Знаменитый швейцарский курорт Церматт - остается в снежной блокаде. Когда городок смогут покинуть многочисленные туристы? Подробнее - Татьяна Логунова.
В ловушке у зимы. Швейцарский горнолыжный курорт Церматт - уже вторые сутки отрезан от внешнего мира. Из-за угрозы схода лавин власти остановили транспортное сообщение с этим населенным пунктом. В Альпах "застряли"13 тысяч туристов.
Церматт - это так называемый городок "без автомобилей". Туристы оставляют машины в соседних населенных пунктах и добираются на горнолыжный курорт автобусом или поездом. Поэтому из-за прерванного транспортного сообщения, тысячи местных жителей и гостей Церматта по-сути оказались заблокированными на курорте. Власти кантона Вале рассчитывали уже сегодня возобновить движение поездов и автобусов.
Но пришлось отложить - не успели расчистить дороги. Туристов, которым нужно срочно покинуть Церматт - пока что вывозят на вертолетах. Причина возникшего хаоса - сильные снегопады, которые шли в Альпах несколько дней. В некоторых районах толшина снежного покрова составляет почти два метра.
Похожая ситуация - и в итальянских Альпах. Из-за снегопадов там сошли лавины. Несколько деревнь, которые находятся высоко в горах, также, как и в Швейцарии, отрезаны от внешего мира.
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