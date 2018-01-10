Ученые назвали эффективный способ похудеть [ Редактировать ]
Какую формулу похудения вывели британские ученые, в рекламе какого зарубежного бренда прозвучала украинская музыка и за что британские СМИ снова заклеймили невесту принца? Об этом и не только смотрите в нашем обзоре.
Больше спать и меньше нервничать. Именно такова формула эффективной борьбы с лишним весом - утверждают британские ученые. Люди, которые дольше остаются в постели по утрам - потребляют меньше сахара. Ведь чаще всего человек тянется к нездоровой пище из-за усталости.
В эксперименте участвовали 42 человека. Половина из них спала на час дольше по утрам. Их дневное потребление сахара сократилось на 10 граммов.
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В Северной Каролине аллигаторы буквально вмерзли в лед, который сковал реки и озера - на поверхности торчат одни носы. При этом рептилии не гибнут, температура их тела снижается и они как бы включают спящий режим. Такое состояние специалисты называют "гибернация".
Как только столбики термометра начнут подниматься - оттают и аллигаторы. Пока же посетители могут безнаказанно потрогать этих хищников.
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Горбатый кит спас женщину-исследователя от акулы. Это произошло в южной части Тихого океана недалеко от островов Кука. Биолог Нэн Хаузер плавала возле кита. Как вдруг рядом появилась трехметровая тигровая акула. Заметив хищницу, кит начал защищать Хаузер, укрывая ее плавниками.
В какой-то момент даже поднял биолога на поверхность на спине. Нэн уверена: этот случай доказывает - киты обладают инстинктом защищать других живых существ.
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Изнасилование - это преступление, а попытки соблазнить кого-то нет. Коллективное письмо такого содержания подписала сотня известных француженок, а в частности - кинодива Катрин Денев. "Мужчин без промедления лишали работы только из-за того, что они дотронулись до чьей-то коленки или неожиданно чмокнули кого-то".
В документе также отмечается, что желание женщин бороться за свои права превратилось в настоящую "охоту на ведьм".
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Зачем платить больше? Зарубежные СМИ обсуждают очередной выход в свет будущей герцогини Меган Маркл. Для визита на Британскую радиостанцию вместе с Гарри невеста надела свитер из обычного масс-маркета. Он стоит всего лишь 60 долларов - негодуют модные эксперты.
Мол, не царское это дело носить небрендовые кофточки. В тоже время, другая одежда, которая была на актрисе, выпущена премиальными брендами и стоит существенно дороже - это немного смягчило модный приговор для Меган.
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"Наші люди усюди". Дэвид Бекхэм выпустил рекламу своего косметического бренда Хаус 99. В ролике звучит песня "Шо з-под дуба" украинского коллектива "Дахабраха". Их песни не впервые появляются в заокеанских рекламах и сериалах. Эта же композиция звучит во второй серии третьего сезона сериала "Фарго".
"Дахабраха" играет народную музыку, исполняя ее в современной аранжировке. Сами музыканты называют свои песни "этнохаосом".
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