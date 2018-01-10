Гройсман обсудил проблемы бизнеса с молодыми предпринимателями [ Редактировать ]
В ближайшие несколько лет Украина имеет все шансы стать площадкой для создания инновационных международных проектов. Об этом заявил премьер-министр Украины, Владимир Гросмайн. Сегодня он обговорил насущные проблемы бизнеса с молодыми предпринимателями.
Глава правительства подчеркнул - чиновники открыты для диалога с бизнесменами и готовы помогать им развиваться на мировом рынке. Тем более, что молодые предприниматели, работающие в Украине - уже имеют неплохие наработки в разных отраслях, вчастности в агросекторе и онлайн образовании, сказал премьер.
"Я вважаю, що зараз пріорітетом нашого уряду, і мого, як прем'єр-міністра, є питання економіки. І створення нормальних умов для розвитку підприємництва і вцілому бізнесу. Насправді, дуже важливо, коли є діалог. І такий секторальний підхід для мене є важливим, оскільки у мене єдине бажання. Я б хотів, щоб Україна зайняла те місце, де вона має бути і максимально реалізували свій потенціал", - говорит Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.
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