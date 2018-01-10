Бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл пройдет без американского президента. Дональда Трампа нет в списке приглашенных. А депутаты британского парламента в очередной раз призывают вообще не пускать его в страну. Почему глава Белого Дома в Лондоне - не желанный гость - наш британский собкорр Светлана Чернецкая.

Говоря откровенно, Дональда Трампа никто и не собирался приглашать на свадьбу. Принцу Гарри он как минимум безразличен, а его будущая жена Меган Маркл не скрывала презрения к Трампу во время его президентской кампании.

Но вопрос о приглашении американского лидера возник, когда жених и невеста сообщили Министерству иностранных дел, что очень хотят видеть на своем бракосочетании Барака и Мишель Обаму.

Эта чета - хорошие друзья принца, но их имена в списке гостей могли очень огорчить, если не разозлить нынешнего главу Белого Дома. Известно, что Трамп болезненно реагирует на моменты, которые затрагивают его самолюбие. А это могла быть именно такая ситуация.

Поэтому, чтобы не расстраивать нынешнего хозяина Белого дома, Гарри и Меган пришлось отказаться от идеи пригласить Обаму с супругой. Но если члены королевской семьи должны оставаться вне политики, то депутаты парламента по отношению к Трампу не осторожничают. И совершенно не боятся обидеть его своими заявлениями

"Как утверждает сам президент Трамп, он умен и даже гениален. И в ответ на заявление северокорейского лидера он написал, что у него тоже есть ядерная кнопка, и что она больше и мощнее, и к тому же работает. Скажите на милость, что еще президент Трамп должен сказать или написать, чтобы любые приглашения посетить Великобританию, будь-то свадьба, или другое мероприятие, были отозваны?" - говорит Гэвин Ньюлендс, депутат британского парламента.

Но правительство не реагирует на призывы парламента не впускать Трампа в страну. В свете брексита, здесь не готовы терять друзей, особенно таких богатых и влиятельных, как Штаты. Американскому президенту хорошо известно, что в Лондоне его мало кто ждет. Поэтому и не спешит с визитом в Великобританию.

Официальное приглашение он получил еще год назад. И скорее всего, приедет сюда уже в следующем месяце - на открытие нового здания американского посольства. Но о визите заблаговременно не предупреждают, чтобы не провоцировать массовые протесты.