В холодное время года больше всего хочется сидеть в теплом пледе рядом с друзьями и близкими, и за длинными разговорами пить глинтвейн. Мы знаем как минимум 5 необычных рецептов этого напитка, который вы сможете приготовить дома.

Имбирный глинтвейн

Ингредиенты:

Вино (белое полусладкое) - 150 мл

Лимон - 30 г

Апельсин - 30 г

Мята - 2 г

Корица - 1 палочка

Специи (бадьян) - 1 шт.

Гвоздика - 4 шт.

Мед - 30 г

Имбирь (сок) - 10 мл

Способ приготовления:

Поставьте вино на огонь, затем добавьте мед и доведите все до температуры 60-70 градусов. Добавьте нарезанные фрукты и пряности. Дайте напитку немного настояться и налейте в высокий бокал.

Малиновый глинтвейн

Ингредиенты:

Вино - 500 мл

Малина - 100 г

Сироп (корицы) - 100 мл

Анис - 10 г

Корица - 15 г

Яблоко - 20 г

Апельсин - 20 г

Груша - 20 г

Способ приготовления:

Варите вино, малину, сироп корицы, анис и корицу в течение трех часов при температуре 45 градусов.

Нарежьте яблоко, апельсин и грушу, положите их в стакан. Добавьте глинтвейн. Перед подачей украсьте малиной.

Пурпурный глинтвейн

Ингредиенты:

Вино (розовое касаль) - 300 мл

Клубника (варенье) - 50 мл

Специи (бадьян) - 3 г

Гвоздика - 2 г

Кардамон - 2,5 г

Лемонграсс - 5 г

Мед - 35 мл

Способ приготовления:

Хорошо нагрейте розовое вино, добавьте клубничное варенье или джем. В напиток добавьте бадьян, кардамон, гвоздику и мед. Украсьте лемонграссом и розами.

Морошковый глинтвейн

Ингредиенты:

Вино (белое) - 150 мл

Сироп (морошки) - 20 мл

Лимон (сок) - 10 мл

Ягоды (варенье из морошки) - 30 г

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты и прогрейте, не доводя до кипения.

Глинтвейн "Красный"

Ингредиенты:

Вино (красное) - 750 мл

Сахар - 150 г

Кофе (крепкий натуральный) - 100 мл

Коньяк - 50 мл

Лимон (корка и сок) - 1/4 шт.

Способ приготовления:

Разогрейте вино, затем добавьте в него сахар и кофе. Отожмите сок из лимона, а корку проварите в глинтвейне.

В конце варки влейте коньяк и выключите огонь. Дайте напитку настояться примерно 5 минут.

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