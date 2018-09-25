Как приготовить глинтвейн дома: 5 необычных рецептов [ Редактировать ]
В холодное время года больше всего хочется сидеть в теплом пледе рядом с друзьями и близкими, и за длинными разговорами пить глинтвейн. Мы знаем как минимум 5 необычных рецептов этого напитка, который вы сможете приготовить дома.
Имбирный глинтвейн
Ингредиенты:
- Вино (белое полусладкое) - 150 мл
- Лимон - 30 г
- Апельсин - 30 г
- Мята - 2 г
- Корица - 1 палочка
- Специи (бадьян) - 1 шт.
- Гвоздика - 4 шт.
- Мед - 30 г
- Имбирь (сок) - 10 мл
Способ приготовления:
Поставьте вино на огонь, затем добавьте мед и доведите все до температуры 60-70 градусов. Добавьте нарезанные фрукты и пряности. Дайте напитку немного настояться и налейте в высокий бокал.
Малиновый глинтвейн
Ингредиенты:
- Вино - 500 мл
- Малина - 100 г
- Сироп (корицы) - 100 мл
- Анис - 10 г
- Корица - 15 г
- Яблоко - 20 г
- Апельсин - 20 г
- Груша - 20 г
Способ приготовления:
Варите вино, малину, сироп корицы, анис и корицу в течение трех часов при температуре 45 градусов.
Нарежьте яблоко, апельсин и грушу, положите их в стакан. Добавьте глинтвейн. Перед подачей украсьте малиной.
Пурпурный глинтвейн
Ингредиенты:
- Вино (розовое касаль) - 300 мл
- Клубника (варенье) - 50 мл
- Специи (бадьян) - 3 г
- Гвоздика - 2 г
- Кардамон - 2,5 г
- Лемонграсс - 5 г
- Мед - 35 мл
Способ приготовления:
Хорошо нагрейте розовое вино, добавьте клубничное варенье или джем. В напиток добавьте бадьян, кардамон, гвоздику и мед. Украсьте лемонграссом и розами.
Морошковый глинтвейн
Ингредиенты:
- Вино (белое) - 150 мл
- Сироп (морошки) - 20 мл
- Лимон (сок) - 10 мл
- Ягоды (варенье из морошки) - 30 г
Способ приготовления:
Смешайте все ингредиенты и прогрейте, не доводя до кипения.
Глинтвейн "Красный"
Ингредиенты:
- Вино (красное) - 750 мл
- Сахар - 150 г
- Кофе (крепкий натуральный) - 100 мл
- Коньяк - 50 мл
- Лимон (корка и сок) - 1/4 шт.
Способ приготовления:
Разогрейте вино, затем добавьте в него сахар и кофе. Отожмите сок из лимона, а корку проварите в глинтвейне.
В конце варки влейте коньяк и выключите огонь. Дайте напитку настояться примерно 5 минут.
Ранее мы писали о том, что приготовить на Старый Новый год.
по теме
10 продуктов для здоровья желудка
Современный ритм жизни заставляет человека потреблять достаточно вредную пищу. Это может привести к ухудшению работы желудка, что принесёт немало неудобств и затрат на лечение. Поэтому важно следить за собственным рационом питания, чтобы укрепить здоровье желудка
У Швейцарії провели референдум щодо заборони ввозу худоби
Екологічно, сезонно і гуманно. Саме так хочуть харчуватися європейці. У Франції з цього приводу влаштовують мітинги, а в Швейцарії навіть вимагали оголосити референдум. Яку їжу бажають бачити в себе на столах жителі ЄС - з'ясовували наші кореспонденти
Продуктовая революция: какую еду предпочитают жители ЕС
К мясному магазину с мертвым поросенком на руках - это, пожалуй, одна из наименее агрессивных форм протеста французских активистов. Ранее они прибегали к более жестким методам - разбивали витрины и обливали мясные лавки красной краской
Что приготовить на завтрак за 10 минут: самые простые рецепты
Хотите приготовить полноценный горячий завтрак за 10 минут? Нет ничего проще! В меню: творожные оладьи, круассан-сэндвич "Цезарь с курицей" и овсяная каша "Яблочный пирог"
Опасная кухня: какими блюдами мира не стоит злоупотреблять
Медики выяснили, какая национальная кухня самая вредная