Врач убил своего зятя смертельной инъекцией [ Редактировать ]
В Харькове Коминтерновский районный суд признал виновным 60-летнего онколога в умышленном убийстве своего зятя и приговорил его к десяти годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Харьковской области.
Следствие установило, что дочь врача с мужем находились в конфликте и собирались расстаться. Также ухудшились и отношения между тестем и зятем.
В феврале 2015 года врач пришел в пустую квартиру, где жили его дочь с мужем и ребенком. Он переоделся в старую неприметную одежду и стал поджидать возвращения зятя из гаража. Когда тот вышел из машины, врач вколол ему в правое бедро иглу с медицинским препаратом.
Пострадавший успел позвонить брату и сообщить о нападении, после чего скончался. Затем врач, убедившись, что его зять не имеет признаков жизни, перетащил тело в безлюдное и плохо освещенное место, чтобы его не сразу смогли заметить.
Сообщается, что онколог не признал свою вину в убийстве.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области мужчина держал в заложниках жену и детей.
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