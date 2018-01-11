На иранском нефтяном танкере, который столкнулся с гонконгским сухогрузом и загорелся несколько дней назад в Восточно-Китайском море, произошел взрыв. Об этом сообщает министерство транспорта КНР, передает Reuters.

Отмечается, что взрыв на танкере SANCHI произошел днем 10 января после того как спасательные бригады облили корабль пеной, пытаясь погасить пожар.

"На месте происшествия временно приостановлены работы по ликвидации огня, поисково-спасательные суда отодвинуты на безопасное расстояние", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что взрыв на танкере, который перевозил 136 тысяч тонн газового конденсата, создает потенциальную угрозу для экологии, поскольку газовый конденсат содержит в себе токсичный сероводород и при испарении может загрязнить атмосферу.

Кроме того, газовый конденсат после горения распадается на ядовитые пары, которые могут попасть в организм человека и нанести вред его здоровью.

Отметим, что причины столкновения танкера до сих пор не понятны. Судно перевозило нефть в Южную Корею, когда столкнулось с китайским грузовым кораблем в субботу, 6 января. В ходе поисково-спасательных работ было найдено тело одного из членов экипажа иранского судна. Его отправили в Шанхай на опознание. Всего же на борту иранского танкера было 32 члена экипажа. Связь с ними была утрачена после столкновения.