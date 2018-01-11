Мужчина в метро столкнул девушку под колеса (видео) [ Редактировать ]
Камеры наблюдения в метрополитене в Сан-Паулу засняли ужасающий момент, когда один из пассажиров толкает женщину прямо под надвигающийся поезд. Об этом сообщает Daily Mail.
К счастью, пострадавшая, которая пожелала остаться неназванной, отделалась лишь лёгкими травмами и переломом левой руки.
На кадрах видно, как злоумышленник, одетый во все белое, словно ждет прибытия поезда, а затем толкает ничего не подозревающую жертву прямо на пути.
По данным полиции, нападавший страдает психическими расстройствами и "столкнул бы любого человека, которого он увидел на платформе". Сейчас он арестован и задержан для допроса.
Женщина чудом выжила, не задев контактный рельс. Сотрудники метрополитена сразу же отключили электричество и вытащили пострадавшую.
Напомним, ранее мы писали. что поезд в метро сбил музыканта.
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