NASA представило снимок рассвета, который был сделан с борта Международной космической станции космонавтом "Роскосмоса" Антоном Шкалперовым.

Шкалперов и его коллеги проводят уникальные исследования в условиях пребывания в космосе. Экипаж МКС изучает влияние невесомости на биологические процессы и предлагает исследователям на Земле концепции космических путешествий.

Напомним, в NASA показали карту температурных аномалий в мире.