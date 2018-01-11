NASA опубликовало снимок рассвета с борта МКС (фото) [ Редактировать ]
NASA представило снимок рассвета, который был сделан с борта Международной космической станции космонавтом "Роскосмоса" Антоном Шкалперовым.
Шкалперов и его коллеги проводят уникальные исследования в условиях пребывания в космосе. Экипаж МКС изучает влияние невесомости на биологические процессы и предлагает исследователям на Земле концепции космических путешествий.
Напомним, в NASA показали карту температурных аномалий в мире.
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