Вооруженные силы Украины 10 января сбили в зоне проведения антитеррористической операции беспилотник незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Около 21:23 средствами РЭБ был обнаружен беспилотный летательный аппарат противника, вероятно типа "Орлан-10". Вражеский беспилотник осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту Горловка – Артемово – Курдюмовка – Очеретино. После подтверждения работы беспилотника радиолокационными средствами ПВО около 23:40 цель было уничтожено огневым подразделением противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, в районе Светлодарской дуги сбит российский беспилотник.