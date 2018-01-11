На Донбассе сбили российский беспилотник [ Редактировать ]
Вооруженные силы Украины 10 января сбили в зоне проведения антитеррористической операции беспилотник незаконных вооруженных формирований.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
"Около 21:23 средствами РЭБ был обнаружен беспилотный летательный аппарат противника, вероятно типа "Орлан-10". Вражеский беспилотник осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту Горловка – Артемово – Курдюмовка – Очеретино. После подтверждения работы беспилотника радиолокационными средствами ПВО около 23:40 цель было уничтожено огневым подразделением противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.
Напомним, в районе Светлодарской дуги сбит российский беспилотник.
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