Харви Вайнштейна ударили в ресторане (видео) [ Редактировать ]
Американский скандальный продюсер Харви Вайнштейн получил пару пощечин в одном из ресторанов оздоровительного комплекса в Скотсдейле (штат Аризона). Об этом сообщает TMZ.
Вайнштейн, проходящий лечение от сексуальной зависимости в Аризоне, обедал в ресторане, когда к нему обратился один из сидевших за соседним столиком мужчин по имени Стив.
Он сказал продюсеру, что обожает его фильмы и желает сфотографироваться с ним, но Вайнштейн отказал, - по версии Стива, враждебно, а по утверждению персонала отеля, вполне дружелюбно.
Когда Харви Вайнштейн и его тренер закончили обедать и собрались уходить, Стив попросил друга снять на видео то, что произойдет в ближайшее время, подошел к продюсеру и дважды ударил его по лицу со словами: "Это тебе за то, что ты делал с теми женщинами, кусок дерьма".
От удара Вайнштейн покачнулся и едва не упал. Друг нападавшего предложил вызвать полицию, но продюсер отказался и ушел.
Ранее сообщалось, что Вайнштейна в давлении на жертву.
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