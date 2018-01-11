Американский скандальный продюсер Харви Вайнштейн получил пару пощечин в одном из ресторанов оздоровительного комплекса в Скотсдейле (штат Аризона). Об этом сообщает TMZ.

Вайнштейн, проходящий лечение от сексуальной зависимости в Аризоне, обедал в ресторане, когда к нему обратился один из сидевших за соседним столиком мужчин по имени Стив.

Он сказал продюсеру, что обожает его фильмы и желает сфотографироваться с ним, но Вайнштейн отказал, - по версии Стива, враждебно, а по утверждению персонала отеля, вполне дружелюбно.

Когда Харви Вайнштейн и его тренер закончили обедать и собрались уходить, Стив попросил друга снять на видео то, что произойдет в ближайшее время, подошел к продюсеру и дважды ударил его по лицу со словами: "Это тебе за то, что ты делал с теми женщинами, кусок дерьма".

От удара Вайнштейн покачнулся и едва не упал. Друг нападавшего предложил вызвать полицию, но продюсер отказался и ушел.

Ранее сообщалось, что Вайнштейна в давлении на жертву.