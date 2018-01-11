Во время покраски здания Сретенского монастыря на Большой Лубянке в Москве чуть не погибла 32-летняя женщина-маляр, упав с пятиметровой высоты. Женщина находится между жизнью и смертью.

Как сообщает "МК", около 9:30 утра уроженка Пензенской области стояла на лестнице и красила стену, когда неожиданно свалилась с огромной высоты на глазах у коллег. По их словам, у Надежды могла закружиться голова.

В крайне тяжелом состоянии женщину отвезли в первую горбольницу. Врачи сказали, что у нее сломана челюсть, нога, а также пробит череп. Сейчас медики затрудняются ставить прогнозы относительно выздоровления больной.

Напомним, туристка сорвалась с обледеневшего склона и упала в пропасть.