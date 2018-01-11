NASA предоставило возможность "прогуляться" по центру Млечного пути (видео) [ Редактировать ]
NASA опубликовало видео в формате 360 градусов, которое позволяет "прогуляться" по центру Млечного Пути.
Проект, при создании которого использовались данные, полученные космической рентгеновской обсерваторией "Чандра" и другими телескопами, позволяет наблюдателю самостоятельно исследовать гигантские звезды и сверхмассивную черную дыру в центре нашей Галактики.
Как сообщает космическое агентство, человечество физически не способно достичь центра Млечного Пути, и ученые изучают данный регион космоса благодаря мощным телескопам, способным принимать как видимый свет, так и рентгеновское и инфракрасное излучения.
Напомним, ранее NASA опубликовало карту температурных аномалий на планете.
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