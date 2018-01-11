Разъяренный владелец магазина избил клиентку за плохой отзыв (видео) [ Редактировать ]
Владелец интернет-магазина в Китае проехал более 850 км, чтобы отомстить клиентке за плохой отзыв. Об этом сообщает Metro.
Сяо Дай пожаловалась, что, несмотря на то, что товар уже оплачен, заказ так и не прибыл. Разъяренный мужчина ударил девушку по лицу и повалил с ног, рассказав, что ехал день и ночь, чтобы преподать ей урок.
В результате нападения девушка, которая пожаловалась на долгую доставку, получила сотрясение мозга, а также незначительные травмы.
Сяо купила одежду на торговой площадке Taobao, но в течение трех дней заказ даже не был отправлен. После того как девушка оставила жалобу, ей начали поступать угрозы от владельца интернет-магазина, откуда была заказана одежда. Мужчина писал и звонил клиентке, после чего решил встретиться лично.
Полицейским удалось идентифицировать мужчину, и сейчас он находится под арестом.
Напомним, ранее мы писали, что муж жестоко избил жену из-за просмотра телешоу.
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