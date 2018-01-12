Выходные в Киеве: куда пойти 13-14 января (афиша) [ Редактировать ]
Праздники закончились, но это вовсе не повод грустить. Ведь в Киеве пройдет множество увлекательных мероприятий и событий, которые нельзя пропустить. Скорее стройте планы и проведите уикэнд в хорошей компании.
Podrobnosti.ua по традиции собрали для вас самые интересные события, которые пройдут в Киеве на этих выходных.
Выставка фиалок
С 9 по 20 января в Киеве пройдет бесплатная выставка фиалок. В этот раз она состоится в Водолечебнице по улице Попудренко, 34. Тут будут представлены всевозможные виды коллекционных фиалок украинской и зарубежной селекции. Помимо этого посетители получат всю необходимую информацию о правильном уходе за этими растениями, а также приобрести понравившийся цветок, грунт, горшок и удобрения для него.
- Когда: 9-20 января с 10:00 до 18:00 (воскресенье выходной)
- Где: Водолечебница, улица Попудренко, 34
- Вход свободный
Детское шоу "Алиса в зазеркалье на льду"
Незабываемое театральное представление для взрослых и детей, которое напомнит вам о том, как прекрасно уметь фантазировать, мечтать и никогда не забывать о детстве. В спектакле примут участие профессиональные фигуристы, исполняющие сложные элементы фигурного катания и циркового искусства.
Постановщиком яркого шоу по мотивам любимой сказки Льюиса Кэролла выступил продюсерский центр "ICE VISION", которые реализовали 500 выступлений на льду в СНГ, Европе и Азии. Вы и ваши дети полностью перенесетесь в самую гущу событий, происходящих в волшебной стране Алисы, а музыка известного композитора Алексея Галинского дополнит картинку.
- Когда: 12-13 января
- Где: "Дворец Спорт"
Шоу "Опера на льду"
13 января 2018 года во Дворце Спорта состоится новогоднее шоу "Опера на льду" с участием звезд фигурного катания. Мы решили рассказать почему стоит пойти на ледовое шоу.
В постановке примет участие олимпийский чемпион Европы и мира - Бриан Жубер. Танцевальные номера и сложнейшие элементы спортивного катания исполнят и украинские фигуристы. Аккомпанировать шоу будет оркестр "НАОНИ". Планируются попурри мировых музыкальных шедевров: "Щелкунчик" Чайковского, "Ромео и Джульетта" Прокофьева, "Кармен" Бизе, "Ария царицы ночи" из оперы "Волшебная флейта" Моцарта и другие.
- Когда: 13 января
- Где: "Дворец Спорт"
- Стоимость: 400-750 грн
Поэтическая аллюзия "Серебряный вечер"
Декаданс и немного мистики ждут зрителей в "Театре раскольников", который приглашает киевлян 13 января на "Серебряный вечер". Будут стихи и особая атмосфера конца 19 века.
- Когда: 13 января, начало в 17:00
- Где: улица Красноткацкая, 27А
- Почем: плата на ваше усмотрение
Культурный маршрут по Подолу: Koza Podil
KOZA - это праздничный альтернативный маршрут по культурным инициативам Подола: Port creative hub, Izone и Изоляция, Bursa gallery, Dymchuk gallery, Ya Gallery. И это не только серия культурных событий, но и квест. Первые три человека, которые пройдут весь маршрут и побывают на всех 5 локациях, получат эксклюзивные призы от подольских галерей. С программой маршрута можно ознакомиться здесь.
- Когда: 13 января, начало в 12:00
- Где: Подол
- Почем: все мероприятия, кроме вечеринки бесплатные (ее цена 100 гривен, а если в костюме козы, то 50 гривен)
Спектакль "Гулянка у Маланки"
К одинокой вдове Маланке (в третьем поколении киевлянки), ежегодно с 13 на 14 января приходит дух ее мужа Василия Васильевича. Вот и в этом году она его ждет, но жуткое предчувствие беспокоит ее душу. Сначала тишину нарушает стая колядников-дебоширов, потом приходит соседка Солоха, а также депутат облсовета. Вереница гостей не заканчивается, и в гостях у Маланки появляются актеры из разных театров, музыканты, певцы, и каждый со своей программой, и каждый соревнуется, у кого колядка лучше, и у кого кутья вкуснее.
- Когда: 13 января, начало в 20:00
- Где: Сцена 6, улица Васильковская,1
- Почем: 100-200 гривен
Столичный рождественский фестиваль
Праздничный концерт, контактный зоопарк, развлечения и подарки для детей, самый длинный рождественский хоровод, полевая кухня, фотозоны.
- Когда: 13 января, начало в 12:00
- Где: Почтовая площадь
Балет "Щелкунчик"
Это одна из самых знаменитых постановок "Киев Модерн-Балета" от Раду Поклитару. Балет поражает невиданной роскошью костюмов и декораций артистизмом труппы, режиссерскими новациями.
- Когда: 13 января, начало в 19:00
- Где: МЦКИ
- Почем: 200-750 гривен
Ночь кино с Гарри Поттером
Столичных киноманов ждет самая волшебная история про настоящую дружбу, смелость и магию. В программе: "Гарри Поттер и философский камень", "Гарри Поттер и тайная комната", "Гарри Поттер и узник Азкабана".
- Когда: 13 января, начало в 23:00
- Где: Циферблат
- Почем: 130 гривен
Stand Up
Личные переживания комиков, смешные жизненные ситуации и просто интеллигентное чувство юмора - таким обещают сделать концерт организаторы. На сцену выйдут Андрей Колмачевский, Максим Коновал, Бекир Мамедиев, Николай Зырянов, Павел Евчук.
- Когда: 13 января, начало в 19:00
- Где: Freedom
- Почем: 200-450 гривен
Фестиваль акапельной музыки Vocal Zone
Шесть великолепных мужских голосов - теноры Владимир Сухин, Вилен Кильченко, Юрий Роменский, Сергей Харченко, баритон Вячеслав Рубель и бас Рубен Толмачев, исполнят а-капелла знаменитые рождественские хиты из разных уголков земли в своих фирменных аранжировках.
- Когда: 13 января, начало в 18:00
- Где: Музыкальная академия Украины
- Почем: 350-690 гривен
Последние праздничные концерты на Софийской площади
13 января 17:00-18:00 Щедрування та KoloYolo, 18:00-18:35 АССА, 19:15-20:00 Brunettes Shoot Blondes, 20:00-21:00 The Doox, до 22:00 DJ.
14 января 18:00-21:00 Государственный эстрадно-симфонический оркестр Украины, Naosleep с оркестром (время будет известно позже).
- Когда: 13 и 14 января
- Где: Софийская площадь
- Вход свободный
Рождественский концерт
Вы услышите детский хор, а также акапельное пение мужского и женского хора, выступление Нины Матвиенко. В программе колядки и рождественские песни.
- Когда: 14 января, начало в 19:00
- Где: Национальная филармония Украины
- Почем: 70-300 гривен
по теме
Выходные в Киеве: куда пойти 23-24 декабря (афиша)
Podrobnosti.ua собрали для вас самые интересные события, которые пройдут с 21 по 24 декабря я в Киеве.
Старый Новый год: куда пойти в Киеве (афиша)
Приближается удивительный праздник, который носит название Старый Новый год.
В киевском метро произошло ЧП
В четверг, 11 января, в Киеве на красной линии метрополитена произошло ЧП.
Солнце и океан: где отдыхают украинские звезды (фото, видео)
Каждый год в январе артисты берут длительные отпуска, ведь корпоративы и гастроли позади, а накануне старта нового профессионального сезона надо набраться сил.
Рождество 2018: украинцы исполнили "большую коляду" на Софийской площади (видео)
В Youtube выложили видео, как украинцы исполняют коляду на Софийской площади в центре Киева.