Четвертый день идут бои на Светлодарской дуге. Враг использует крупнокалиберную артиллерию. Украинские солдаты вынуждены отвечать - чтобы подавить массированный огонь противника. Подробнее с этого участка фронта - наш корреспондент Геннадий Вивденко.

"Вот эта воронка - результат "прихода" 120-мм мины. Наши войска с понедельника трамбуют вот таким образом из тяжелой артиллерии".

Днем противник открывает огонь каждые 5-10 минут из тяжелой артиллерии. На этой позиции нашей съемочной группе просто повезло. Враг стал стрелять севернее. Виктор после бессоной ночи вновь заступает на пост. Надо укрепить окопы - сделать их глубже. Вместе с тем - готовит крупнокалиберный пулемет к бою.

"Як давно цей кулемет розчехляли? - Буквально сьогоднішньої ночі. Давалась отвєтка, по хлопцям. Працював АГС по сусідам. Треба було давати відповідь", - говорит Виктор, военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Приходится отвечать - чтобы сохранить жизнь тем, кто и слева и справа по траншеям.

"По блиндажам работаєм. Там кулемет, замовкають сразу. По техниці. Тут і техніка може замовкнути, не тошо бліндаж", - говорит Виктор, военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

БМП российских оккупантов развалила крупной гранатой зимнюю кухню наших военных накануне. Чудом никто не пострадал.

"Спгшний заряд, беха стріляла. Пошматувало неслабо, СПГ, багато осколків", - говорит Виктор.

Но, к сожалению, на неделе среди наших бойцов были потери. Огонь противника - очень интенсивный. Враги пытаются прорваться малочисленными группами.

Что было? И когда убили нашего бойца? Перемирие - все! Что сказать. - Говорят, у вас был раненый. - Да, позавчера", - говорит Елена, военнослужащая Вооруженных Сил Украины.

Боец получил ранения ног и руки осколками вражеской гранаты из АГС. С начала недели в районе Светлодарской дуги наша механизированная бригада испытывает максимальное давление российских оккупационных войск. Украинские солдаты стараются не провоцировать противника. Однако ситуацию это не меняет.

"Поведение все также, огрызаются, стреляют. Перемирие закончилось, интенсивней начали. По нашей стороне АГС пулеметы, по соседям 120, 82", - говорит Сергей, военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Пока на снижение активности врага наши солдаты даже не надеются.