Нацсовет призвал ограничить участие политиков в роли ведущих на телеэкранах [ Редактировать ]
Ограничить появление политиков как ведущих на телеэкранах и в радиоэфирах хочет Нацсовет. Регулятор предлагает депутатам законодательно урегулировать этот вопрос. Об этом говорится в заявлении на сайте.
В Нацсовете уверены: такие ведущие откидывают СМИ далеко за пределы журналистских стандартов, также это противоречит нормам распространения предвыборной агитации и политической рекламы. Об этом говорят и медиаэксперты. Однако, сомневаются, что такой законопроект может найти поддержку среди самих политиков в парламенте.
"Я погоджуюсь із Нацрадою. Ведення політиками телепрограм і радіопрограм воно нівелює журналістику, тому що в принципі політики ніколи не будуть дотримуватися ніяких професійних журналістських стандартів, це по-перше, по-друге, вони використовують це як майданчик для піару свого власного.
Вони використовуються для зведення рахунків політичних зі своїми опонентами політичними. Звичайно, телеканалам і радіоканалам це подекуди вигідно, тому що вони запрошують, як правило, не стільки експертів в якійсь галузі, скільки таких більш скандальних політиків, які можуть їм додати рейтингу", - говорит Светлана Остапа заместитель шеф-редактора портала "Детектор медиа", медиаэксперт.
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